رامون دياز يُخالف رأي الجميع حول مواجهة فولاد ويكشف حقيقة لعب الدوري بالرديف

الهلال يُواجه الفريق الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ساد التفاؤل جمهور وإعلام الهلال بعدما أوقعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال آسيا الفريق في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني، وقد وصف الأغلب المواجهة بالسهلة وبأن طريق الزعيم أصبح مفتوحًا لنصف النهائي حيث سيواجه المتأهل من مباراة الشباب والدحيل القطري.

رامون دياز المدير الفني للزعيم خالف ذلك الرأي تمامًا خلال تصريحاته على هامش القرعة التي أجريت صباح اليوم، حيث وصف اللقاء بالصعب والمعقد.

وأضاف لقناة الكأس القطرية "لن يكون اللقاء سهلًا أبدًا، المباراة ستكون صعبة والمباريات في آسيا ضد الفرق الإيرانية غالبًا ما تكون معقدة. نحن لدينا خبرة عالمية لكن يتوجب عليها احترام الفرق الأخرى، سنخوض مواجهة فولاد كأنها نهائي لأن هدفنا المضي قدمًا في البطولة".

المدرب الأرجنتيني أوضح حقيقة ما أثير في السعودية عن خوضه مباريات دوري روشن بالفريق الرديف، قال "لا صحة لهذا الحديث أبدًا، نحن فريق كبير جدًا ولدينا عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، صحيح أننا ننافس في عدة بطولات لكن نحن الهلال وهدفنا الفوز بالدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا".

وأتم دياز حديثه بالتأكيد على أن هدف الهلال هو التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك بالفعل ما يلزم من قوة وخبرة لتحقيق هذا الهدف.

الهلال سيُواجه فولاد خوزستان مساء الخميس القادم فيما سيلعب نصف النهائي حال تأهل له يوم الأحد المقبل.