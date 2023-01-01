رامون دياز مدافعًا عن الدوسري: كنو وسعود عبد الحميد كذلك متراجعان!

الزعيم تعثر بالأمس أمام ضمك، والجمهور هاجم العديد منهم سالم الدوسري تحديدًا

Shahid

دافع الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن لاعبه سالم الدوسري، بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها من قبل الجماهير، لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

الزعيم تعثر بالأمس بالتعادل أمام ضمك بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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وعقب المباراة، تحدث دياز، خلال المؤتمر الصحفي مدافعًا عن الدوسري، إذ قال بحسب ما نقلت صحيفة "الرياضية" عنه: "سالم لاعب مهم بالنسبة لي وهو أحد قادة الفريق، نعم لم يظهر بمستواه المعهود، لكن سنعمل على عودته بشكل قوي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الدوسري ليس وحده البعيد عن مستواه، هناك كنو وعبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد منذ عودتهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم، بجانب علي البليهي العائد من الإصابة ولم يكن جاهزًا بشكل كامل".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق أربع نقاط.

Shahid