رامون دياز: لو دربت ميسي لن أستطيع أن أوجهه لتعليمات معينة

الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز المصري يؤكد أن تدريب ليونيل ميسي لن يكون أمرًا سهلًا على الإطلاق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز المصري على صعوبة توجيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "أولي" الأرجنتينية وأكد خلالها أنه يحب أن يرى ميسي يلعب على الجانب الأيمن من الملعب.

وقال دياز: "الأمر الذي فاجئني أن ميسي لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا في كوبا أمريكا الأخيرة، كان ذلك أمرًا غريبًا بالنسبة له".

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وأضاف: "كنت أحب أن أراه في مركز الجناح الأيمن مثلما كان الحال مع تاتا مارتينو قبل فترة، لكنه الآن يلعب في العمق حيث كل التكدس والزحام والأمور تكون أصعب عليه".

وأضاف: "لو كنت مديرًا فنيًا لميسي لن أستطيع توجيهه ليلعب على اليمين، لكنه لاعب ذكي والأمور التكتيكية تكون دومًا من اختصاص المدير الفني وليس اللاعبين".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد ودع بطولة كوبا أمريكا من نصف النهائي أمام البرازيل التي توجت باللقب لاحقًأ أمام بيرو في اللقاء النهائي.