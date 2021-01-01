رامون دياز: فضلت تدريب الاتحاد عن الأهلي المصري

دياز يكشف سبب رفضه عرض تدريب الأهلي المصري

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق النصر الإماراتي، على أن الدوري السعودي أقوى دوري عربي حاليًا، متحدثًا عن رفضه عرض تدريب الأهلي المصري.

دياز كان يتولى مهمة تدريب الهلال السعودي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، وبعدها تولى مهمة تدريب الاتحاد ومن ثم بيراميدز بالدوري المصري.

دياز قال خلال تصريحات لقناة "دبي الرياضية" الإماراتية: "تلقيت عرضًا من الأهلي المصري، وبعدها بقليل تلقيت عرضًا من الاتحاد، ولكني قررت وقتها الاستمرار بالسعودية".

المدرب الأرجنتيني تابع: "كنا نريد أن ننهض بفريق الاتحاد، من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ولكننا لم ننجح في تحقيق هذا الأمر بسبب بعض الظروف".

وعلق دياز على سبب رفضه تدريب الأهلي المصري، حيث قال: "لم يكن رفضي لأسباب مالية، ولكني أردت العمل في الإمارات، والدوري هنا جيد ويوجد لاعبين أجانب مميزين، وأمنيتي تحققت بالقدوم".

وواصل: "أريد أن أشكر إدارة النصر، بعدما وفرت لنا الإمكانيات وتدعمنا بقوة، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، ونحقق ما تتمناه الجماهير التي تنتظر منا الكثير".

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واختتم دياز تصريحاته قائلًا: "الدوري السعودي أقوى من الإماراتي والمصري، بسبب وجود خبرات عريقة لدى الأندية، بالإضافة إلى استقطاب لاعبين أجانب أقوياء ولمهارة اللاعب السعودي".