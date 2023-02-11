رامون دياز: سجلت أهدافًا عديدة أمام أنشيلوتي.. والهلال خلفه "قارة بأكملها!"

المدرب الأرجنتيني له باع طويل في الكرة الإيطالية

تحدث مدرب الهلال السعودي رامون دياز عن المدرب كارلو أنشيلوتي ومواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال دياز في مقابلة مطولة مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "نذهب إلى النهائي بأفضل شكل، فلامنجو كان عقبة صعبة ولكننا تخطيناها، كنا في الموعد بدنيًا وتكتيكيًا، أعرف طموح لاعبي، ولذلك أخوض النهائي بثقة، لدينا دولة كاملة خلفنا إن لم تكن قارة بأسرها، ولذا نحن أقوياء".

وقال المدرب الذي خاض تجارب عديدة في الدوري الإيطالي والذي لعب لأندية نابولي وأفيلينو وفيورنتينا وإنتر ميلانو، إنه "سجل العديد من الأهداف أمام كارلو أنشيلوتي كلاعب، لكنني لم أتشرف بأن أقابله كمدرب رغم أنني أتابعه جيدًا كمدرب عظيم".

وأردف عن نهائي كأس العالم للأندية: "يبقى ريال مدريد فريقًا مبهرًا رغم الغيابات المهمة، لدينا ساعات راحة أكثر منه، يوم كامل، المصريون (الأهلي) وصلوا إلى مواجهة ريال مدريد متعبين، كانوا قد واجهوا مباراتين قبل مواجهة ريال مدريد، لكننا نصل مستريحين أكثر من ريال مدريد".