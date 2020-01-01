راموس ينضم إلى المتبرعين لإنقاذ العالم من كورونا

سيرخيو راموس يتبرع بأنعة طبية

انضم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد إلى قائمة المتبرعين من أجل المساهمة في علاج فيروس كورونا والذي تفشى في مختلف دول أوروبا والعالم.

وأعلن راموس عن تبرعه رفقة زملائه في النادي الملكي بمعدات طبية عن طريق منظمة اليونسكو التي يعد سفيرًا لها.

وتبرع عدد من النجوم في إسبانيا بالمعدات الطبية من أجل مساعدة المستشفيات على سد العجز الذي حدث بسبب كثرة الحالات المصابة بالفيروس.

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وكان أبرز هؤلاء النجوم الذين سبقوا سيرخيو راموس هم نجم برشلونة جيرارد بيكيه وأيضًا أسطورة التنس الإسباني والمنصف الثاني عالميًا رافائيل نادال.

وبذلك يقدم راموس الدور الإنساني له في فترة تحتاج إلى أن يشعر الجميع بدوره تجاه البشرية، فضلًا عن تقديمه للنصائح إلى الجماهير بالبقاء في المنازل والاهتمام بغسل يديهم جيدًا.

وكان ميسي ورونالدو كذلك قد تبرع كل منهما بمبلغ مليون يورو من أجل المساهمة في علاج فيروس كورونا الذي بات يهدد كوكب الأرض كله اليوم.

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يذكر أن الدوري الإسباني متوقف إلى أجل غير مسمى بسبب خروج الوضع الخاص بالوباء الجديد عن السيطرة في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة.