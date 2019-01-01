راموس يقترح حلاً لإنهاء هيمنة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية

راموس يقترح إنشاء جائزة جديدة يتنافس عليها ميسي ورونالدو فقط

يرى سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد أنه يجب أن يكون هناك جائزة كرة ذهبية خاصة بميسي و رنالدو فقط، بينما يتنافس باقي اللاعبين على جائزة أخرى.

وحقق ليونيل ميسي منذ أيام، جائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه، على حساب فان دايك الذي جاء في المركز الثاني، ورونالدو الذي احتل المركز الثالث.

وقال راموس مازحاً في تصريحات صحفية: "يمكنهم إنشاء كرة ذهبية فقط لميسي ورونالدو، بينما يتنافس الباقي على جائزة أخرى هذا سيكون أفضل لكرة القدم".

وتطرق المدافع صاحب الـ 33 عاماً إلى الحديث عن مشواره مع الفريق الملكي وقال: "أشعر بالفخر لتواجدي هنا، الأمر يتعلق بالتضحية والتفاني، التحدي ليس الوصول للقمة فحسب بل البقاء عليها".

وتابع: "خلف الكواليس هناك بعض الأمور لا يعلمها الجمهور، فالنجاح لا يكون صدفة، أتمنى أن أكون ملهماً للأطفال في تحقيق أحلامهم وأهدافهم".

حكم الكلاسيكو .. يخشاه راموس ومبارياته مثيرة للجدل

وحول موعد اعتزاله قال المدافع الإسباني: "سأستمر في اللعب إلى أن أشعر بأن شغفي انتهى، ولكن في الوقت الحالي شغفي مازال قوياً، سأستفيد من كرة القدم طالما أشعر بأنني قادر على اللعب".

جدير بالذكر أن راموس هذا الموسم لعب مع ريال مدريد هذا الموسم 19 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم خمسة أهداف.