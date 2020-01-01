راموس يطلب أعلى راتب في ريال مدريد من أجل التجديد

سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد يطلب الحصول على أعلى راتب في النادي من أجل تجديد تعاقده.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يسعى للتأكد من استمرار قائده سيرخيو راموس في صفوف الفريق لما بعد عقده الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الملكي سيحاول التجديد لنجم دفاعه المخضرم خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن راموس هو الآخر لا يمانع الاستمرار مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة لكنه لديه طلبات مادية معينة يسعى لتحقيقها أولًا.

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ويسعى راموس للحصول على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو كما هو الحال في الفئة الأولى من الرواتب لدى الملكي والتي يحصل عليها جاريث بيل وإيدين هازارد.

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ويحصل راموس في الوقت الحالي على 12 مليون يورو في الموسم الواحد وذكرت تقارير صحفية عديدة أنه سعى للرحيل في الصيف الماضي لنادي صيني كان سيقدم له عقدًا أفضل.

وينتهي تعاقد راموس الحالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وتسعى الإدارة لتمديده لموسم واحد إضافي وهي سياسة النادي المتبعة مع كبار السن، وكررها من قبل مع بيبي الذي رفض العقد الأخير ورحل للدوري البرتغالي.

وذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يريد أن يبقي على راموس لكنه في الوقت نفسه غير مستعد لتلبية طلباته المادية أيًا كانت، وهو ما يعني وجود إمكانية لعدم استمرار النجم الإسباني في صفوف ناديه.

جدير بالذكر أن راموس كان قد خرج في تصريحات صحفية سابقة وأكد استعداده لتجديد تعاقده مع ريال مدريد دون مقابل والاستمرار مع الفريق بلا راتب.