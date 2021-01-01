راموس يخشى تكرار مصير فالديز مع برشلونة

الأمور غير مطمئنة..

بدأ شعور بالخوف في مطاردة سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، خشية أن يلقى نفس مصير أحد زملائه السابقين في كرة القدم، فيكتور فالديز، حارس برشلونة الأسبق.

موقف راموس الحالي مشابه كثيرًا لموقف فالديز منذ سنوات، عندما دخل الحارس الكتالوني آخر ستة أشهر له في عقده وأعلن عدم تمديده، ثم داهمته إصابة أنهت تقريبًا على مسيرته الاحترافية.

راموس حاليًا في آخر ستة أشهر مع الريال، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع الإدارة على تجديد التعاقد، بالتبعية، توجد بعض المخاوف من أن يتعرض لإصابة ما تُهدد مسيرته بالسنوات المقبلة.

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وبحسب ما كتبته صحيفة "آس" في تقرير لها، فإن راموس والبيئة المحيطة تشعر بالقلق حيال الأمر ويسير أمام أعينهم جميعًا سيناريو فالديز، وذلك تحديدًا بعدما لعب القائد بعض المباريات مصابًا فقط لخدمة النادي الملكي.

التقرير أشار إلى أنه من المنطقي في الفترة المقبلة أن يفكر راموس في مصلحته بعض الشيء ويتخذ بعض القرارات بعدم المجازفة بنفسه أثناء الإصابات، عكس ما فعله في مباراة أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسبانية مؤخرًا.

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سيناريو فالديز رغم كل ما فيه من قسوة لكنه عبرة جيدة بالنسبة لصاحب الـ33 عامًا، فالحارس وقع مع موناكو وبمجرد الإصابة رفض النادي الفرنسي إتمام التعاقد آنذاك، عكس سيناريو آخر أكثر وردية كان لزميله جيرارد بيكيه مثلًا.

بيكيه مدد عقده مع برشلونة حتى 2024 ثم تعرض إلى إصابة في ركبته رغم أن مسيرته كانت قليلة الإصابات، في النهاية سيبتعد عن الملاعب لأشهر دون قلق، وهذا السيناريو قد يحفز راموس على التجديد للريال.

عمومًا، مسيرة راموس لم يكن فيها إصابات كثيرة، متوسط مشاركاته في المباريات 50 مباراة كل موسم تقريبًا، وهذا الموسم هو ثامن أكثر اللاعبين مشاركةً في كتيبة زين الدين زيدان.

الجدير بالذكر أن المفاوضات بين راموس وإدارة الريال وصلت إلى طريق مسدود بسبب مطالب اللاعب المالية من جهة، وإصراره على عقد لمدة عامين لا عام واحد كما يود فلورنتينو بيريز من جهة أخرى.