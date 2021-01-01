راموس يختار لاعب برشلونة السابق مثلاً أعلى

الفيلم الوثائقي عن حياته سيظهر الأيام المقبلة

تم الكشف عن أبرز تفاصيل الفيلم الوثائقي الخاص بقائد ريال مدريد سيرخيو راموس، والذي يكشف فيه موقفه من الاستمرار مع النادي الملكي واللاعبين الذين أثروا في انطلاق مسيرته.

شركة "أمازون" سجلت في الشهور الماضية مع النجم الإسباني وبدأت الحملة الإعلانية الخاصة بطرح الوثائقي الذي سيذاع الأيام المقبلة.

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وقال راموس في التسجيلي إن في بداياته كان المهاجمين هم لاعبيه المفضلين: "رونالدو، كانيجيا، كريسبو، الأخير كان سريعًا للغاية، دائماً أحببت الكرة وسحرها".

وأضاف: "رونالدينيو كان لاعباً مختلفاً، تمر الأعوام ولا تشاهد لاعباً مثله، حاولت إيقافه، كان يجب أن أحاول، إيقافه كان مستحيلاً تقريباً".

وحول تطلعاته المستقبلية: "أريد دوري الأبطال لمرة خامسة وكأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية، سأرحل عندما يحين وقتي، أريد أن أصبح جزءاً من تاريخ النادي الأفضل في العالم".

وواصل: "القرار قراري، عندما ستحين اللحظة جسدي سيشعر بها، حتى الآن هو متماسك وأنا أعتني به جيداً، زوجتي وأطفالي سيكون لهم كلمة أيضاً في موعد توقفي عن اللعب".

وأكمل: "زيدان توقع اعتزالي بعد 3-4 أعوام وبعد ذلك قال لي: عندما تصل لسن متقدم قد تفكر في أمر جديد، التدريب مثلاً كما كان في حالتي".

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وختم: "أمتلك حق تقرير مصيري، حالتي الجيدة بهذا السن ليست مصادفة، أنا أريد الاستمرار على أعلى المستويات".

الفيلم سيذاع في إسبانيا بالتاسع عشر من الشهر الحالي، وحول العالم في يونيو المقبل.