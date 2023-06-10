راموس يثير جنون جماهير الأهلي بإشارة حول صفقة تاريخية مع نجم ريال مدريد!

هل يلعب مع زميله السابق في الأهلي؟

أعطى المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، إشارة غير مباشرة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي خلال هذا الصيف بعد مغادرة باريس.

صاحب الـ37 سنة من المقرر له الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي دون وجود أي نية للتجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية مثل الهلال والأهلي والاتحاد.

أحد المشجعين قام بنشر صورة على موقع "إنستجرام" يظهر فيها راموس مع لوكا مودريتش خلال تواجدهما معًا في ريال مدريد، مشيرًا إلى اقتراب الثنائي من الانتقال إلى صفوف الأهلي.

راموس قام بعمل إعجاب لهذه الصورة في خطوة أثارت حالة من الجدل حول اقتراب اللاعب من مجاورة الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في دوري روشن السعودي.

وأصبح انتقال المدافع الإسباني المخضرم إلى السعودية أكثر واقعية في الوقت الحالي، بعدما فتح رونالدو الباب أمام النجوم الكبار لاتخاذ هذه الخطوة بعد انضمامه للنصر في يناير الماضي، ومن بعده بنزيما الذي وقع مؤخرًا للاتحاد.

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وأما بالنسبة لمودريتش فمن غير الواضح في الوقت الحالي إمكانية انتقاله للسعودية، بسبب عدم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن تجديده لريال مدريد أو الرحيل بعد نهاية عقده خلال هذا الشهر.