راموس نصراوي؟ .. البليهي يوجه رسالة خاصة لصخرة باريس سان جيرمان

المدافع الإسباني وصل للعاصمة السعودية للمشاركة في كأس موسم الرياض

Shahid

وصلت بعثة باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لودية كأس موسم الرياض، المقرر إقامتها غدًا.

نجوم الفريق الباريسي يلتقون بفريق يجمع نجوم الهلال والنصر السعوديين، على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء الغد بتوقيت الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وقام علي البليهي؛ مدافع الزعيم، والذي جاء ضمن قائمة المباراة، بنشر صورة سيرخيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، معلقًا: "بتنور الرياض".

ترحيب البليهي براموس بشكل خاص أثار استغراب الجماهير، خاصةً وأنه وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مدافع الفريق الباريسي، سينضم بشكل كبير لنادي النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

جدير بالذكر أن راموس دخل الفترة الحرة في عقده مع سان جيرمان، ولم يطرأ أي جديد حول ملف تجديد عقده.

Shahid