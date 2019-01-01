راموس: مصر ستكون دائماً قطعة من قلبي

لاعب ريال مدريد يبدي إعجابه بمصر بعد إجازته فيها

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد الإسباني، سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، برحلته الصيفية إلى مصر، مشيراً إلى أنها ستتكرر كثيراً.

وقضى قائد ريال مدريد، بعض من أجازته الصيفية في مدينة الغردقة المصرية، مع زوجته وأولاده خلال الأسبوع الماضي.

وكتب راموس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام: "واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق، الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها".

وتابع: "مصر ستكون دائما قطعة من قلبي. لقد كانت تجربة لا تُصدق".

وخرج صاحب الـ 33 عاماً من موسماً مخيباً للآمال مع فريقه، دون تحقيق أي بطولة بعدما احتل المركز الثالث في جدول الدوري، وودع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي.