راموس: مستعد للعودة ورفع لقب جديد بنهاية الموسم

سيرخيو راموس في أفضل أحواله بعد فترة الحجر الصحي

كشف سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ، عن الوضع الصحي الموجود في العاصمة الإسبانية مؤكدًا عن رغبته في العودة وخوض المباريات على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو".

الحكومة الإسبانية فتحت الباب لاستئناف النشاط الرياضي بداية من مايو المقبل بخطة من 4 مراحل.

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ورغم إلغاء الدوري الفرنسي، إلا أنّ الاتحاد الإسباني واثق من استكمال النشاط وخوض المباريات في يونيو المقبل.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في هذا الصباح ذهبت إلى المستشفى، ودائمًا أتعرض للفحوصات للتأكد من سلاماتي، كما أنّ هناك تطبيقًا على هاتفي المحمول يوضح مكاني خلال آخر 14 يومًا".

وتابع: "البعض يقول إن الصين دولة متخلفة، ولكن هذا الأمر غير حقيقي، علينا أن نتعلم من تجربتهم. خلال 4 أشهر فقط اقتربت الأمور من العودة لطبيعتها هنا. أعتقد أن علينا الحصول على المعلومات الدقيقة لأجل تجاوز هذه المحنة".

قائد ريال مدريد واصل: "لديّ الجوع والشغف للعودة وخوض مباريات على أرضية "سانتياجو برنابيو" ولكن القرار بيد المختصين. هدفي رفع بطولة خلال الموسم الجاري".

من جانبه تحدث لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، قائلًا: "أحاول خلال هذه الفترة مساعدة أطفالي على إنجاز فروضهم المدرسية ومساعدة زوجتي في المطبخ، وأحيانًا كنت أصنع الطعام شكل جيد".

واختتم: "أحب الجلوس في المنزل، ولكن الأمر غير سهل على الإطلاق، المهم أننا بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق وأتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الليجا كما خسر مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في سانتياجو برنابيو.