"راموس ليس رجلًا جيدًا وطردت أمثاله من فريقي" .. كلوب لا ينسى جرح محمد صلاح وقفاز كورتوا المهترئ

الألماني يبوح بذكرياته الحزينة أمام كروس

رغم صعوده على منصة تتويج فريقه السابق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019، لا ينسى المدرب الألماني يورجن كلوب، على الإطلاق جرح خسارة نفس اللقب أمام ريال مدريد مرتين في 2018 و2022.

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام ريال مدريد (1-3)، في نهائي نسخة 2018 من دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف، في مباراة كان الحدث الأبرز فيها سقوط النجم المصري محمد صلاح مصابًا، بعد تدخل عنيف ضده من المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

واستعاد كلوب ذكرياته مع نهائي 2018، عندما حل ضيفًا على البودكاست الذي يقدمه نجم ريال مدريد المعتزل ومواطنه توني كروس، بالاشتراك مع شقيقيه فيليكس كروس بعنوان "Einfach mal Lupen".

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وقال كلوب: "هل سيرجيو راموس رجل جيد حقًا؟ إنه ليس لاعبي المفضل. كان الفعل الذي ارتكبه ضد محمد صلاح وحشيًا".

وأضاف: "بالطبع، لا يمكنه أن يعرف أن هذا يزعج كتفه، لكننا نعلم جميعًا أنه تقبله بسعادة كبيرة. لم أستطع أبدًا فهم هذه العقلية، لم يكن لدي في فريقي لاعبون مثل راموس أبدًا، وعندما حدث ذلك، تأكدت بنفسي من رحيلهم".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن أخطاء حارسه في تلك المباراة، لوريس كاريوس، والتي أهدت كريم بنزيما وجاريث بيل ثنائية على طبق من ذهب، من ضمن 3 أهداف سجلها ريال مدريد في تلك الليلة، قائلًا: "حدث شيء في ذلك اليوم لن يحدث لمدة 100 عام أخرى.. الأهداف التي استقبلناها

ومنح كلوب، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حق، بعد تألقه في النهائي الآخر الذي جمع ريال مدريد بليفربول في سان دوني عام 2022، قائلًا: "في النهائي، حيث كان كورتوا يرتدي قفازات مهترئة بعد ذلك، لن يتمكن أحد من شرح لي كيف كان من الممكن أن نخسر".

وأردف: "لم أقابل فريقًا لم يتأثر بفترات الضغط مثل ريال مدريد. يبدو الأمر وكأنه خطط لذلك: دعهم يتخلصون من بعض الضغط أولاً ثم سنهاجم في اللحظة الحاسمة".

وختم كلوب: "ريال مدريد آلة نتائج، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا، كان هذا جنونًا. لم يلعبوا دائمًا بشكل رائع. لقد استحقينا الفوز في نهائي كورتوا. كان من الصعب حقًا قبول ذلك".