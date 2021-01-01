الدوري الإسباني

راموس: لولا وجود ميسي لزادت بطولات ريال مدريد

هيثم محمد
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Sergio Ramos Lionel Messi Real Madrid Barcelona 2020-21
Getty/Goal
راموس يفتح قلبه في الوثائقي الخاص به

ناقش قائد ريال مدريد سيرخيو راموس تأثير نظيره في برشلونة ليونيل ميسي وكيف حرم النادي الملكي من المزيد من التتويجات في السنوات الفائتة.

الثنائي راموس وميسي يعدان الواجهة للحقبة الماضية من الصراع الكلاسيكي بين الفريقين الكتالوني والمدريدي، سواء محلياً أو قارياً.

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وقال القائد المدريدي في الوثائقي الخاص مع "أمازون": "عانينا بسبب ميسي كثيراً في السنوات الماضية، لو كان غير موجوداً مع برشلونة ربما فزنا بالمزيد من البطولات".

وأكمل: "هناك أوقات واجهنا أفضل برشلونة في التاريخ، امتلكنا مدرباً عظيماً مثل مورينيو ولكن الفوز عليهم كان صعباً للغاية".

واستمر راموس: "لم نفز كثيراً وكان هناك توتر كبير، سواء من طرفنا أو من طرفهم".

الوثائقي الخاص بالنجم الإسباني كان قد كشف في الإعلان الترويجي عن عشقه لعدة نجوم سابقين في البلوجرانا، وعلى رأسهم رونالدينيو. المزيد هنا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة مساء السبت المقبل في الكلاسيكو المرتقب لحساب منافسات الدوري الإسباني.

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