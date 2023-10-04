راموس: كل الفرق لا تحظى بنفس الاحترام، لذلك حان وقت معاناتي من التحكيم!

غضب شديد من المدافع الإسباني المخضرم

أعرب سيرخيو راموس مدافع إشبيلية عن شعوره بالغضب تجاه المعاملة التحكيمية التي تعرض لها فريقه ضد آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

إشبيلية اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام نظيره الهولندي، في مواجهة شهدت حالة من الجدل بسبب قرارات الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، مثل إلغاء هدفًا لأدريا بيدروسا لاعب إشبيلية واحتساب ركلة جزاء مشكوكًا في صحتها ضد راموس لصالح آيندهوفن.

وقال راموس في تصريحات لشبكة "كوب" الإسبانية:"إنها مسرحيات لا تتجاوز مدتها أعشارًا من الثانية وتحدث بسرعة كبيرة، أنا واحد من الأشخاص الذين يقولون دائمًا إن تقنية الفيديو موجودة للمساعدة وبعد رؤية اللقطة 50 مرة يمكنك اتخاذ القرار النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في لقطة ركلة الجزاء قمت بإزالة قدمي لتوضيح أنه لا يوجد اتصال ولكن الحكم قال إن الأمر واضح جدًا، لا ينبغي أن يكون الحكم هو بطل الرواية هذه الأيام عندما يكون لدينا حكم الفيديو المساعد".

وأما عن هدف زميله غير المحتسب:"لا أعتقد أن جميع الفرق تحظى بنفس الاحترام من الحكام، لذلك في هذه الحالة سأعاني من التحكيم أنا وإشبيلية".

يذكر أن تعادل إشبيلية جعل الفرق يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بدوري الأبطال ومعه نقطتين، خلف آرسنال الثاني بـ3 نقاط ولانس المتصدر بـ4 نقاط.