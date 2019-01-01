راموس: سنعود للألقاب وأتلتيكو مدريد كان يلعب مباراة نهائية

سيرجيو راموس قائد ريال مدريد يرفض الطريقة التي خسر بها فريقه أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة الودي فجر اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد عن غضبه من طريقة خسارة فريقه أمام أتلتيكو في ودية صباح اليوم السبت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس وأكد خلالها أنه مؤمن في قدرة الفريق على تخطي تلك المباراة واستكمال التحضير للموسم الجديد بشكل جيد.

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🔴⚽️ 1’ كوستا

🔴⚽️ 8’ فيليكس

🔴⚽️ 19’ كوريا

🔴⚽️ 28’ كوستا

🔴⚽️ 45’ كوستا

🔴⚽️ 51’ كوستا

⚪️ ⚽️ 59’ ناتشو

🔴❌ 65’ كوستا

⚪️❌ 65’ كرفخال

🔴⚽️ 70’ فيتولو

⚪️⚽️ 85’ بنزيما

⚪️⚽️ 89’ خافيير pic.twitter.com/ztIFJ6COoE — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وقال راموس: "الخسارة كانت قاسية لأنها من الغريم المباشر في المدينة، سنتألم كما نتألم في كل خسارة لكننا لا نشعر بالقلق، هذه مجرد بداية".

وأضاف: "لقد لعبوا المباراة كأنها نهائي، وتفوقوا علينا في العديد من الأمور وكانوا مميزين وحاسمين أمام المرمى الخاص بنا، لم يكن يجب أن نخسر بتلك الطريقة".

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وأكمل: "أنا مؤمن في قدرة الفريق على العودة والحصول على الألقاب، لو لم أكن مؤمنًا بذلك فيتوجب علي أن أرحل عن النادي، أنا أثق في ريال مدريد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد خسر بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أمام أتلتيكو في الساعات الأولى من صباح اليوم وديًا في كأس الأبطال الدولية.