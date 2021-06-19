اتهام بالابتزاز وتجاهل ريال مدريد.. راموس وشقيقه في مرمى نيران وكيله السابق

وكيل راموس السابق يشن هجومًا حادًا على اللاعب وشقيقه ويتهمها بتجاهل ريال مدريد

فتح وكيل سيرخيو راموس السابق نيران الانتقادات بحقه وحق شقيقه، رينيه، وكيله الحالي متهمها بالتسبب في فشل مفاوضات تجديد قائد ريال مدريد مع الفريق ورحيله بشكل مخزٍ.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي رحيل قائده سيرخيو راموس عقب 16 سنة مع الفريق قادمًا من إشبيلية في 2005 مقابل 27 مليون يورو.

لماذا لم يجدد راموس عقده مع ريال مدريد؟

وفي المؤتمر الذي عقده ريال مدريد يوم الخميس الماضي لقائده لتكريمه ووداعه قال راموس إنه لم يرغب أبدًا في الرحيل عن فريق العاصمة الإسبانية وأنه كان يتمنى تجديد عقده لمدة موسمين لكن ناديه قدمًا عرضًا مدته موسمًا واحدًا براتب أقل وهو ما وافق عليه أخيرًا لكن ريال مدريد سحب العرض وقال لقائده إن مدة العرض انتهت.

كيف رد وكيل راموس السابق على مغادرته ريال مدريد؟

وكيل راموس السابق، بيدرو برافو، وقت توقيعه لريال مدريد والذي يشغل الآن منصب رئيس المنظمة الإسبانية لوكلاء اللاعبين شن هجومًا حادًا على رينيه راموس شقيق اللاعب ووكيله الحالي متهمه بالتسبب في رحيل سيرخيو عن ريال مدريد بتجاهله النادي.

وكتب بيدرو برافو على حسابه الشخصي على تويتر: "من جلب سيرخيو راموس إلى ريال مدريد قبل 16 سنة ما كان ليسمح برحيله على هذا النحو لأن المفاوضات ما كانت لتصل إلى خذا الحد من التوتر، الابتزاز، التسريبات أو انتهاء لمدة العرض لكن الحوار أيضًا والاحترافية.. ريال مدريد لا يتم تجاهله".

Quien trajo a Sergio Ramos al Real Madrid hace (16) años jamás habría permitido que saliera como lo ha hecho porque nunca habría habido tanta tensión en las negociaciones, chantajes, filtraciones, ni caducidad sino diálogo y profesionalidad. Al Real Madrid no se le ningunea ¡! — Pedro Bravo (@PedroBravoJ) June 18, 2021

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