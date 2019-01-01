راموس المدافع الأكثر مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

سيرخيو راموس يواصل تحقيق الأرقام القياسية بقميص ريال مدريد ومنتخب إسبانيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حطم قائد ريال مدريد سيرخيو راموس الرقم القياسي كأكثر مدافع مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 121 مباراة في البطولة الأوروبية الأعرق.

وشارك راموس أسياسيًا مع ريال مدريد في مواجهة جالطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبهذه المشاركة، يصل سيرخيو راموس إلى المباراة رقم 121 في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا رقم الظهير الأيسر البرازيلي وأسطورة ريال مدريد روبيرتو كارلوس.

وساعدت المواسم الثلاثة المتتالية التي حصل فيها ريال مدريد على لقب دوري الأبطال قائده في خوض لقاءات أكثر في البطولة ليحطم الرقم القياسي بشكل أسرع من المتوقع.

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وأصبح سيرخيو راموس أكثر لاعب مشاركة بقميص منتخب إسبانيا عبر تاريخه كذلك منذ أسبوعين حين حطم رقم الحارس التاريخي إيكر كاسياس.