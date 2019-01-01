هل لعب رامسي آخر مباراة له بقميص آرسنال؟

مصادر تؤكد نهاية موسم اللاعب الويلزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة بي بي سي أن موسم آرون رمسي انتهى مع آرسنال بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نابولي في الدوري الأوروبي.

وتعرض اللاعب الويلزي لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام نابولي، والتي أنتهت بانتصار آرسنال في ملعب سان باولو بهدف دون رد وتأهله لنصف نهائي البطولة.

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النادي الإنجليزي أكد اليوم الأربعاء أن لاعب وسطه سيُواصل تلقيه العلاج المناسب والخضوع للفحوصات الطبية لتقييم حالته الصحية، لكن دون الإشارة لغيابه عن بقية مباريات الموسم الجاري.

لكن قناة بي بي سي أكدت أن رامسي لن يلعب للآرسنال مجددًا، وأنه لعب بالفعل آخر مبارياته مع الفريق أمام نابولي.

يُذكر أن صاحب الـ28 عامًا وقع عقدًا مع يوفنتوس للانضمام إليه الموسم القادم بعد نهاية عقد الحالي مع آرسنال في يونيو المقبل، وقد أنهى رامسي مسيرته في ملعب الإمارات بلعب 364 مباراة و69 هدفًا و3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.