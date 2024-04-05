أربيلوا يجهز صخرة من ذهب للميرنجي!

يستعد ريال مدريد لتجهيز صخرة دفاعية جديدة للمستقبل القريب، أو بوصف أدق "خليفة سيرخيو راموس"، القائد التاريخي للميرنجي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها عن اكتشاف جديد داخل فرق الشباب في النادي الملكي، وهو الفتى الواعد خوان مارتينيز صاحب الـ16 عامًا.

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وتابع فريق الصحيفة الإسبانية، المدافع الشاب الذي انضم إلى الملكي قادمًا من ليفانتي في الصيف الماضي، حيث لم يتخذ وقتًا طويلًا لإثبات قدراته أمام ألفارو أربيلوا مدرب فريق الشباب بريال مدريد الذي انبهر بقدراته.

وأشارت "آس" إلى أن ريال مدريد قام بتغيير عقد اللاعب الشاب سريعًا، وهو أمر غير معتاد في النادي، بعد أن أثبت للجميع أنه مدافع من طراز فريد، وكل ذلك في أقل من 6 أشهر.

وأوضحت أن مارتينيز يشبه راموس كثيرًا، حيث تمت ترقيته ليكون قلب الدفاع الثاني إلى جوار جاكوبو رامون في فريق الشباب للريال، وبدأ بالفعل في إثبات أنه يستحق فرصة قريبة للغاية مع الكبار.

وأكدت أن المدافع الذي لقبه أربيلوا بـ"رامبو" (المقاتل الأمريكي الشرس) مميز للغاية في الألعاب الهوائية وفي المبارزات، بفضل طوله 1.88 مترًا ولياقته البدنية، وكان محنكًا في مواجهة خصومه منذ أن كان في ليفانتي، علاوة على ذلك، كان أنيقًا في الخروج بالكرة وهو أكثر ما يركز عليه منذ انضمامه لريال مدريد.

وختمت الصحيفة تقريرها، بأن ريال مدريد وجد أفضل خليفة لسيرخيو راموس، إذ أنه بعيدًا عن قدراته الفردية والجماعية المميزة، يملك قلبًا يعشق ريال مدريد جعله يوافق على عرض الملكي دون تفكير متجاهلًا عروض برشلونة، أتلتيكو مدريد، فياريال وفالنسيا.