راكيتيش مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة يستبعد إنتر

نادي بايرن ميونخ الألماني يسعى للحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط ملعب فريق برشلونة والنادي الكتالوني يستبعد فكرة بيعه للإنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل فريق بايرن ميونخ في الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب فريق برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني والتي أكدت أن بايرن ميونخ يعد فريقًا واحدًا ضمن عدة فرق تريد اللاعب الكرواتي.

وذكرت الصحيفة أن نادي إنتر الإيطالي يسعى هو الآخر للحصول على خدمات راكيتيتش لكن برشلونة لا يؤمن بقدرتهم على تأمين السعر المناسبة لإتمام الصفقة.

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ويريد بايرن ميونخ أن يحسم الصفقة لصالحه ويرصد مبلغ مالي 50 مليون يورو ليقنع إدارة برشلونة بالتخلي عن اللاعب صاحب وصافة كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده.

وأكدت الصحيفة أن الثنائي مانشستر يونايتد وتشيلسي أيضًا أبديا رغبة في الحصول على خدمات اللاعب، رغم أن تشيلسي سيعاني من الحرمان من فترتي انتقالات متتاليتين.

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج من صفوف أياكس في يناير الماضي وسينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.