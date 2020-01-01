راكيتيتش يهاجم فالفيردي: لم تعجبني قراراته

إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب برشلونة يكشف عن رأيه في بعض قرارات إرنستو فالفيردي المدرب السابق للفريق.

كشف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة عن انزعاجه من بعض الأمور في الفترة الأخيرة لوجود المدرب السابق للفريق إرنستو فالفيردي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راكيتيتش وأكد خلالها أن بعض قرارات فالفيردي لم تكن مفهومة بالنسبة له.

وقال راكيتيتش: "لقد كان هناك العديد من الأمور التي لم تعجبني أقول ذلك بكل وضوح، هناك من يتخذ مثل تلك القرارات وهو مسؤول عنها لكننا في النهاية لسنا هنا لنضحك أو لنستمتع نحن نتواجد لنعمل".

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وأضاف: "في النهاية يجب أن يكون الأمر الأفضل لهذا الفريق هو ما يحدث على أرض الواقع، وعلينا أن نقبل أننا بعض الأحيان لا نفهم كل شيء حولنا".

وأكمل: "في النهاية هذا ليس الوقت الخاص بالحديث عن عدم سعادتي، فأنا سعيد باللعب اليوم والجميع يفهم ذلك، ما حدث قد وقع بالفعل ويجب أن أغلق تلك الصفحة وألا أفكر فيها كثيرًا".

وأنهى تصريحاته: "يجب أن أعمل بأفضل شكل ممكن لأن الوقت الحاسم من الموسم قد اقترب، وأريد من فريقي ومدربي والجماهير أن يعتمدوا علي".

جدير بالذكر أن راكيتيتش عانى في بداية الموسم من قلة الدقائق تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي قبل أن يتحسن الوضع مؤخرًا مع كيكي سيتين.