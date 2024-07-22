فيديو | بالهتاف والألعاب النارية .. حفل استقبال تاريخي يفاجئ راكيتيتش في كرواتيا!

بعد رحيله عن الشباب..

قرر الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم الشباب السابق، اتخاذ مسيرة احترافية جديدة في نادي هايدوك سبليت، والذي يمثل تجربة اللاعب الأولى في الدوري الكرواتي، بعد 19 عامًا في الملاعب مع الفرق الأولى.

وقدم راكيتيتش رسالة وداعية لجماهير الشباب، بعد قراره بالرحيل رسميًا عن صفوف الليوث، في موسم الميركاتو الصيفي، بعدما تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي، حيث قال الكرواتي إنه خاض تجربة رائعة في المملكة، ومؤكد أنه سيعود بطريقة أو بأخرى.

وحرص الآلاف من الجماهير على استقبال إيفان راكيتيتش لحظة وصوله إلى ناديه الجديد، ليصنعوا استقبالًا تاريخيًا لنجم برشلونة الأسبق، حيث تجمع الألوف وقاموا بإشعال الألعاب النارية، احتفالًا بقدومه.

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وتعاقد هايدوك سبليت مع إيفان راكيتيش رسميًا، بعقد لمدة موسم رياضي واحد حتى يونيو 2025، ليخوض الكرواتي تجربته الاحترافية السادسة، بعد بازل السويسري، شالكه الألماني، إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين، ثم الشباب.

وخاض راكيتيتش 848 مباراة رسمية مع مختلف الأندية، سجل خلالها 123 هدف وصنع 136 تمريرة حاسمة، كما لعب 106 مباراة دولية بقميص المنتخب الكرواتي، سجل خلالها 15 هدفًا.