راقبوا الهلال في فانتازي الدوري السعودي.. وحان وقت الدون البرتغالي

دوري روشن يعود بعد التوقف!

يستأنف عشاق مسابقة فانتازي "جول" لدوري روشن، التنافس من جديد مع عودة البطولة للعب من الجولة الـ25 غدًا الجمعة، بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة قبل نهاية الموسم.

جول كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

وإذا لم تشارك فالفرصة لا زالت مواتية أمامك، فمرور 4 جولات على بداية اللعبة لا يعني أنك لن تكون أحد الفائزين، فبادر بالاشتراك الآن.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

هل نفعل الوايلد كارد؟

مع تفعيل خاصية الوايلد كارد من هذه الجولة، قد يكون الخيار لك مناسبًا إذا لم تكن راضيًا عن تشكيلتك، وإذا كنت واثقًا في خياراتك لآخر 10 جولات من البطولة.

لكن قد تكون النصيحة لك بتأجيلها، وكذلك باقي الخواص خاصة مع طلبات الهلال المتكررة لتأجيل مبارياته لارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، كممثل وحيد باق من دوري روشن.

ومع احتمالية الموافقة على طلبات الهلال، فقد يكون هناك جولات مزدوجة "دابل" وهو ما قد يستلزم وقتها استخدام الخواص.

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من نختار؟

بالطبع استقر كل لاعب على تشكيلته، لكن ما نعرضه لك هنا هو بعض الخيارات التي يمكنك الاستفادة منها، حال قررت إجراء تغيير أو تغييرين، أو استخدام أي خاصية من الخواص.

بالنسبة لحراسة المرمى، فمن الممكن أن يكون ضمن خياراتك البرازيلي باولو فيكتور حارس الاتفاق، الذي يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، كما أن المباريات المقبلة لفريقه قد تساعده على تحقيق "الكلين شيت"، حيث سيواجه الأهلي، والفتح، والرياض، والوحدة، والرائد، والفيحاء.

وكذلك الأوروجواياني مارتن كامبانيا، حارس الرياض ورغم أنه قليل الحصول على "الكلين شيت" إلا أنه دائم الإنقاذات وتحقيق نقاط كثيرة، كما أنه يمكن أن يحقق الكلين شيت في المباراة المقبلة أمام أبها.

وفي الدفاع يمكنك أن تعتمد على فواز الصقور، الذي يمكن الاعتماد عليه من الخط الخلفي لاتحاد جدة، نظرًا لإسهاماته الكبيرة في الجانب الهجومي، وتقدم تمريرات "أسيسات" كثيرة.

كما يمكنك الاعتماد على لاعب من دفاع ضمك مثل فاروق شافعي، أو عبد القادر بدران، مع إمكانية تحقيق فريقهما "الكلين شيت" حيث سيواجهون الحزم، وكذلك يمكن الاعتماد على محمد سالم من فريق الرائد.

وفي وسط الملعب، لابد أن تشمل تشكيلتك لاعبًا من فريق الهلال، مثل سالم الدوسري، وروبن نيفيش، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مع تقديمهم الكثير من النقاط للاعبين في كل جولة.

ويوجد في خط الوسط العديد من الخيارات الجيدة، مثل أشرف المهيداوي، نجم التعاون، حيث تعهد إليه تنفيذ ركلات الجزاء، كما أن المباراة المقبلة لفريقه أمام الحزم.

كما أنه يمكنك اللجوء لأحد لاعبين من الرائد، الذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، مثل محمد فوزير، وأمير سعيود.

وفي الهجوم يبدو الأمر محسومًا لكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواجه فريقه النصر، الطائي، وكذلك ألكساندر ميتروفيتش نجم الهلال، وعبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد.

كما يمكنك اللجوء إلى الكاميروني كيفن نكودو نجم ضمك، مع احتمالية العودة للتألق مع وجود مباريات جيدة لفريقه مثل الخليح، والحزم، والنصر، والأخدود.

من الكابتن؟

تبدو خيارات وضع شارة الكابتن محسومة في هذه الجولة.

1 - كريستيانو رونالدو، يبدو الخيار الأفضل أمام الطائي ومن الممكن أن ينفجر ويحقق نقاطًا كثيرة، فقد تكون الجولة المنتظرة منه لعشاق اللعبة

2 – ألكساندر ميتروفيتش، ورغم أن المباراة صعبة أمام الشباب إلا أن الدفاع لا يزال عنده الكثير من المشكلات ما يمنح ميتروفيتش الفرصة للتهديف

3 – يبقى المغربي عبد الرازق حمد الله خيارًا متاحًا أيضًا لوضع الشارة عليه.

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