فيديو | أنقذه لاعب برشلونة.. فينيسيوس جونيور يهاجم حكم مباراة فنزويلا والبرازيل!

نجم برشلونة ينقذ فينيسيوس جونيور قبل مشاجرة مع الحكم...

شهدت مباراة البرازيل وفنزويلا، في تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية، انفعال فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والمنتخب البرازيلي، على حكم اللقاء.

وانتهت مباراة البرازيل، وفنزويلا، بالتعادل الإيجابي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من التصفيات، والتي جمعت بينهما مساء أمس الخميس.

والتقطت عدسات الكاميرات، لقطة للاعب البرازيلي، وهو ينفعل على الحكم المساعد، قبل أن يتدخل رافينيا، ويهدئ الموقف، ويبعد مواطنه عن الحكم قبل أن تتفاقم الأزمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأهدر فينسيوس، صاحب الـ 24 عامًا، ركلة جزاء لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 60، عندما كانت تشير النتيجة بالتعادل بهدف لكل فريق، وسدد اللاعب ركلة الجزاء، وتصدى لها الحارس، ثم ارتدت له وسددها مرة أخرى ولكن خارج المرمى.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي، يستعد لاستضافة نظيره اوروجواي، في الجولة الثانية عشر من التصفيات، فجر الأربعاء القادم، في آخر مباريات راقصي السامبا في عام 2024، على ملعبهم.