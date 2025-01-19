استعان بأحد الأشخاص .. رافينيا يكشف السر وراء تألقه هذا الموسم!

السر خلف تألق رافينيا هذا الموسم...

يقدم رافينيا، لاعب برشلونة، هذا الموسم مستويات مميزة جعلته واحد من أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية بالموسم الحالي، ومن أهم عناصر الفريق الكتالوني.

ويستعد النجم البرازيلي، مع فريقه لمواصلة مشواره في البطولة الأوروبية، عندما يحل ضيفًا على بنفيكا، البرتغالي مساء الثلاثاء القادم، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال رافينيا، في مقابلة مع الاتحاد الأوروبي: "أشعر بسعادة غامرة وامتياز، كوني أحد قادة برشلونة، هذا الموسم، إذا سألني أحد في الموسم الماضي، إذا كنت أتوقع ذلك فبالتأكيد ستكون إجابتي لا".

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وتابع: "في ذلك الوقت على المستوى الفردي لم أشعر بالثقة ولم يكن أدائي ثابتًا في المباريات، ولكنني كنت دائمًا مقاتلًا في الملعب وأحاول تقديم أفضل ما لدي".

وأضاف: "وبسبب الصعوبات التي واجهتها الموسم الماضي، بدأت في البحث عن شخص محترف يساعدني فيما أمر به وأفهم ما كنت أشعر به، هذا الموسم تغيرت ثقتي بنفسي وتغيرت طريقة تفكيري، أنا أعيش أفضل الأوقات في مسيرتي".

وتطرق اللاعب صاحب الـ 28 عامًا، للحديث عن الصعوبات التي واجهته في طفولته وقال: "كنت صغيرًا جدًا في الحجم ونحيفًا جدًا، البعض كان يقول إنني لا أملك الجسد اللازم للتنافس ولعب كرة القدم، تلك الكلمات كانت تعطيني قوة للقتال وإثبات أن الأمر لا يتعلق بالحجم أو القوة كي تلعب كرة القدم".

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، شارك هذا الموسم مع برشلونة، في 29 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 20 هدفًا، وصنع 11 آخرين.