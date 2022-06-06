رافينيا يرفض خلافة صلاح في ليفربول ويبعث برسالة إلى برشلونة

اللاعب البرازيلي ووكيل أعماله ديكو رفضا عرض ليفربول لضمه من صفوف ليدز، ويبعثان برسالة طمأنينة لبرشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الجناح البرازيلي لنادي ليدز قد رفض الانضمام لصفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح يفكر فقط في انضمامه لصفوف برشلونة، ولا يتخيل ارتداء أي قميص آخر في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الانضمام لبرشلونة تحول إلى هوس بالنسبة لنجم ليدز، الذي رفض فرصة كبيرة ليكون أحد نجوم ليفربول.

يورجن كلوب كان يسعى في الأساس لدعم الجانب الهجوم الأيمن في ظل وجود أنباء عن رحيل ساديو ماني واتفاق محمد صلاح مع برشلونة.

اللاعب يملك اتفاقًا مع برشلونة بشأن كافة تفاصيل العقد الشخصي الخاص به في صفوف الفريق الكتالوني منذ شهر مارس الماضي وكانت الأمور ستصبح أسهل لو هبط ليدز.

واجتمع ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة مع إدارة النادي الإنجليزي في الأسبوع الماضي، لكن الفريق صاحب عقد اللاعب يرفض بيعه بأقل من 65 مليون يورو ولا يقبل عملية التقسيط على أقساط طويلة.

جدير بالذكر أن عقد رافينيا في صفوف ليدز لا ينتهي حتى نهاية موسم 2023\2024 مما يعني أن النادي الإنجليزي يملك اليد العليا في المفاوضات.