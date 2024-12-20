رافينيا يحكي قصة "الوشم".. ويكشف سر تراجع مستوى برشلونة!

أحد أهم نجوم برشلونة في الوقت الراهن يفتح قلبه

تراجع مستوى برشلونة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بعد أن كان قد حقق سلسلة رائعة من الانتصارات أبرزها أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ، لكنه بعد ذلك فقد العديد من النقاط في سباق الدوري الإسباني.

وقال مهاجم برشلونة رافينيا لشبكة ESPN إن الإرهاق البدني هو السبب الرئيس وراء تراجع مستوى الفريق حيث أكد أن لاعبي برشلونة يستهدفون انتصارًا في نهاية العام ضد أتلتيكو مدريد السبت.

وأكد رافينيا لشبكة ESPN عندما سُئل عن النتائج السيئة الأخيرة: "الأمر في أيدينا، صحيح أننا كنا سيئين وقد انخفض مستوانا، ربما افتقرنا إلى التركيز في لحظات وكلفنا ذلك الكثير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "والإرهاق أيضًا له دور، إذا أخبرتك أننا لم نكن متعبين في مباريات معينة عندما فقدنا النقاط، فسأكون كاذبًا. لذا أعتقد أن الإرهاق هو العامل الأكبر، لكننا أيضًا عانينا من تراجع المستوى".

لكن رافينيا أكد أن برشلونة "سيتجاوز هذا الأمر" مشيرًا إلى وجود وشم لديه مكتوب عليه: "كل شيء يمر" وشارحًا إياه قائلًا: "اللحظات السيئة تمر والجيدة أيضًا، كل شيء سوف يمر".