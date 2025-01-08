فاسكيز يستخدم رسالة رافينيا للتعليق على أزمة برشلونة .. ويتحدث عن مفاوضات ريال مدريد مع أرنولد

متى يجدد عقده مع الملكي؟

أعرب لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، عن سعادته البالغة بالتواجد مع الميرنجي في مدينة جدة السعودية، من أجل الدفاع عن لقب النادي الملكي في كأس السوبر الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في كأس السوبر الإسباني، والمقررة غدًا الخميس في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، قال فاسكيز: "إنه لسرور كبير أن نسافر مع ريال مدريد إلى أي جزء من العالم. نتطلع للاستمتاع بمباراة رائعة مع الجماهير في جدة".

وعن الشائعات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب ألكسندر-أرنولد، قال فاسكيز: "إنه ليس لاعبًا في ريال مدريد، لذا لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع. نحن مركزون على مباراة الغد، نريد الفوز والوصول إلى النهائي ونتطلع للقب بحماس كبير".

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وفيما يتعلق بغياب اللاعب داني كارباخال بسبب الإصابة في الركبة، أشار فاسكيز على أهمية الظهير الأيمن الأساسي للملكي، موضحًا أنه يحاول مساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة، معربًا عن سعادته بتمثيل "أفضل نادٍ في العالم".

وتحدث فاسكيز أيضًا عن قضية عدم تسجيل داني أولمو في قائمة برشلونة، قائلاً: "نحن جميعًا نعرف ما يحدث. سمعنا تصريحات رافينيا في هذا الشأن، نحترم جميع الأندية واللاعبين ونثق في المؤسسات والقوانين. سنرى ما سيحدث".

وكان رافينيا قد أشار إلى أن أزمة عدم تسجيل أولمو وفيكتور في قائمة برشلونة، ستجعل التعاقدات المستقبلية المحتملة تتردد في الانضمام إلى العملاق الكتالوني، وقال: "إذا كنت في ناد آخر ورأيت الوضع الذي يمر به باو وداني، ربما كنت سأفكر بأنه ليس الأفضل لي الانتقال إلى هذا النادي".

وعن تجديد عقده، مع ريال مدريد والذي ينتهي في صيف 2025، قال فاسكيز: "لا يزال من المبكر معرفة ما سيحدث. أنا سعيد هنا وأستمتع بالموسم، سنرى ما سيحدث في المستقبل، لا يمكنني قول أي شيء آخر، وأنا أفتخر بتحقيق حلم حياتي وارتداء شارة قيادة ريال مدريد".

ويتأهل الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لمواجهة برشلونة في النهائي المرتقب يوم الأحد المقبل على ملعب الجوهرة المشعة.