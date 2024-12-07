"لدي دعوة أخرى من تشابي ألونسو" .. رافينيا يكشف عن عرض جيسوس لضمه إلى جهاز الهلال

البرازيلي يخطط لما بعد الاعتزال

أكد البرازيلي رافينيا، لاعب ساو باولو الحالي وبايرن ميونخ السابق، أنه تلقى عرضًا من جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي للعمل ضمن جهازه المعاون.

واتخذ رافينيا قرارًا باعتزال كرة القدم بعد 4 شهور من الآن، بعد مسيرة طويلة لعب فيها لأندية بايرن ميونخ، شالكه، أولمبياكوس، جنوى في أوروبا، وكذلك جريميو، فلامنجو، ساو باولو في البرازيل.

وقال رافينيا في تصريحات نشرتها شبكة "جلوبو سبورت"، إنه يستعد لتعليق حذاءه وإنهاء رحلته مع كرة القدم في عمر (39 عامًا)، مشيرًا إلى أن خطته هي أن يعمل في عام 2026 كمدرب وخوض مسيرة جديدة مع كرة القدم لكن هذه المرة في عالم التدريب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الظهير البرازيلي، إلى أنه تلقى عرضًا للعمل كمدرب مساعد من جورجي جيسوس، وكذلك دعوة مماثلة من الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني.

وأضاف: "في عام 2026 أريد أن أصبح مدربًا سواء في الدوري الألماني أو الإنجليزي أو إسباني. أعلم أن الطريق صعب، هناك عدة فرص أمامي للعمل مع خورخي جيسوس، وتشابي ألونسو، ولا أمانع بالطبع العمل مع فيليبي لويس.. فيليبي هو أخي".

وتابع: "تدربت تحت قيادة جيسوس في فلامنجو وفزنا بكأس ليبرتادوريس. كان العمل معه عظيمًا، في ذلك الوقت، أراد المشجعون أن يحقق فلامنجو شيئًا كبيرًا. اليوم، بعد بضع سنوات ورحيل العديد، وتوقف آخرون بالفعل، نعرف كيف كان الأمر".

وختم رافينيا: "بالنسبة لنا، كان الأمر مكثفًا للغاية. من الصعب اللعب في هذه البطولات الطويلة في البرازيل واللعب بثقة، كان من الصعب تخيل وجود أي شخص أفضل منا. كانت الثقة كبيرة لدرجة أننا كنا نمزح".