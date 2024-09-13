"راهن عليّ بملايين ولم أخذله" .. رافينيا يكشف عن اتفاقه مع نجم برشلونة لاكتساح لعبة فانتازي

"فليك لا يطلب مني أي شيء"

كشف البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، عن حديث كوميدي دار بينه وبين زميله في الفريق بيدري خلال مباريات الفريق في الموسم الجاري.

واستهل رافينيا الموسم مع برشلونة بمستوى مميز، حيث سجل 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات، وساهمت بصماته في اعتلاء البارسا صدارة الليجا بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

وقال رافينيا في مقابلة مع شبكة "Barça One": "أمر بأفضل لحظاتي مع برشلونة ولا يزال بإمكاني التحسن أكثر وأعتقد أنه يمكنني مساعدة الفريق كثيرًا. عندما تفوز بالمباريات الأربع الأولى، يصبح كل شيء أسهل".

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وتطرق رافينيا للحديث عن أول "هاتريك" يسجله كمحترف في شباك بلد الوليد هذا الموسم، قائلًا: "كنت سعيدًا به للغاية. أعلق أهمية كبيرة على الأرقام، أحب التسجيل وصناعة الأهداف، لكن الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق، بغض النظر عما أفعله فرديًا"

وسئل رافينيا "ماذا قال لك بيدري قبل نزولك إلى الملعب في مباراة رايو فاييكانو؟"، ليرد: "أخبرني أنه اشتراني بـ49 مليونًا في لعبة فانتازي وأنه يحتاج مني التسجيل أو صناعة الأهداف ليجني النقاط، وفي النهاية سار الأمر بشكل جيد بالنسبة لنا سويًا. لقد سجل وأنا صنعت الهدف".

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وواصل: "في المباراة التالية أخبرني أنني لا أزال في فريقه وأنني بحاجة إلى أهداف لأسجلها، وأنا سعيد لأنني ساعدته، على الرغم من أنه الآن غاضب بعض الشيء لأنهم دفعوا الشرط الجزائي الخاص به".

وختم البرازيلي: "ماذا يطلب مني فليك؟ على المستوى الفردي، لا يطلب مني أي شيء خاص، ولا أعتقد أنه يطلب ذلك من أي لاعب. ما يطلبه هو أن نكون فريقًا واحدًا في الهجوم والدفاع. بهذه الطريقة فقط سنفوز بالمباريات".