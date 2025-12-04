طريقة سهلة لخيانة برشلونة .. شرط خاص يسمح لرافينيا الرحيل إلى دوري روشن الصيف القادم!

بعدما هدأت التكهنات حول مستقبل الجناح البرازيلي رافينيا، تعود الشكوك مرة أخرى عن إمكانية رحيله إلى دوري روشن السعودي ومغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رافينيا البالغ من العمر 28 عامًا كان بلا شك الأفضل في برشلونة الموسم الماضي، وقد مدد عقده حتى عام 2028 في مايو، مما يضمن مستقبله في النادي الكتالوني.

وهذا تحول مذهل بالنسبة لرافينيا، الذي اعترف علنًا أن النادي كان مستعدًا لتركه يرحل وأنه كان على وشك الانضمام إلى السعودية لولا إصرار فليك على بقائه في برشلونة.

ترقب سعودي لموقف رافينيا

على الرغم من هذا العقد الجديد وأهميته المتجددة في برشلونة، لا يزال اهتمام الأندية السعودية قائماً، حيث قالت إذاعة راديو كاتالونيا أن رافينيا تلقى عدة عروض من دوري روشن الصيف المقبل، بعد أن رفض عرضاً بالفعل الميركاتو الماضي.

المبالغ المالية الكبيرة التي عرضت على البرازيلي في العروض لا تزال في ازدياد، حيث كانت أولويته لا تزال برشلونة، وكانت بطولة كأس العالم 2026 عاملاً مهمًا آخر، وذلك لحرصه على أن يكون في أفضل حالة بدنية له للمشاركة في المسابقة الصيف المقبل ورأى أن البقاء مع ناديه الحالي هو الحل الأفضل.

شرط يتيح له الرحيل؟

ومع ذلك، قالت "راديو كتالونيا" إن اللاعب تفاوض في العقد الذي وقعه مع برشلونة هذا الصيف على بند سري غير معلن عنه يخص الانتقال لأي من أندية في الدوري السعودي للمحترفين، بمبلغ أقل من شرطه الجزائي البالغ مليار يورو بالنسبة لمعظم الفرق الأخرى في أوروبا.

سيدخل هذا البند حيز التنفيذ في صيف 2026، مما يوفر له مخرجًا محتملاً مبلغ مالي منطقي أقل من الشرط التعجيزي الذي تبلغ قيمته مليار يورو.

على الورق، قد يؤدي بيع رافينيا بمبلغ كبير إلى إحداث تغيير جذري في رواتب النادي، وبما أنه سيبلغ 29 عامًا الشهر المقبل، فإن قيمته السوقية ستنخفض في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، تزداد أهمية رافينيا للفريق يوماً بعد يوم. بعد أن أبدى في الماضي استعداده للرحيل، قد يضطر برشلونة إلى بذل جهود كبيرة لإقناعه بالبقاء في الفريق الصيف المقبل.

موسم جيد لرافينيا حتى الآن

البعض اعتقد أن رافينيا تعرض للظلم الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز الرابع بترتيب الكرة الذهبية التي حصل عليها عثمان ديمبيلي، رغم تسجيله 39 هدفًا وصناعة 25، وقيادته برشلونة للفوز بالثلاثية المحلية "الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي".

ويواصل اللاعب تقديم مستويات جيدة هذا الموسم، بإحراز 4 أهداف وصناعة 3 في 11 مباراة بكل البطولات، وانخفضت أرقامه بشكل ملحوظ عن موسم 2024/2025 لغيابه عن الملاعب في 9 مباريات بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

يواصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في آخر 5 مباريات، واستفاد من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد ليعتلي الصدارة.

وبعد الفوز على الأتلتي في ملعب كامب نو أمس الثلاثاء، لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة أمام ريال بيتيس في الليجا، قبل أن يتحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن برشلونة تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.

وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.