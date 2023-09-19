رافاييل نادال: فلورنتينو بيريز يمنعني من رئاسة ريال مدريد!

أسطورة التنس الإسبانية يعلق على أوضاع ريال مدريد..

كشف أسطورة التنس الإسبانية رافاييل نادال عن حلمه بأن يتولى يومًا ما رئاسة ريال مدريد، النادي الذي يعشقه منذ نعومة أظافره.

نادال، الحاصل على 22 لقبًا من ألقاب "جراند سلام" في التنس، أجرى مقابلة مع قناة "Movistar Plus" الإسبانية، وإلى جانب حديثه عن عودة محتملة إلى مباريات التنس بعد التعافي من الإصابة، كان لريال مدريد نصيب من حديثه.

وقال نادال عندما سُئل عما إذا كان يرغب في أن يصبح رئيسًا لريال مدريد: "ليس لدي هذا الحلم ولكني أود ذلك، لكن اليوم ليس هناك ما أقوله لأن لدينا أفضل رئيس ممكن لهذا النادي"، في إشارة إلى فلورنتينو بيريز.

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وأضاف: "الحياة تتطلب الكثير، وعلينا أن نفكر فيما إذا كان المرء مؤهلًا لأشياء معينة، وأعتقد أنني الآن لا أملك المتطلبات اللازمة لأكون واحدًا".

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وفيما يتعلق بالوضع الحالي لناديه المفضل، قال نادال: "ريال مدريد بدأ بشكل جيد، لكننا في بداية الموسم، هناك إصابات مؤثرة مثل كورتوا وميليتاو، لكن كان هناك أيضًا صفقات مذهلة مثل بيلينجهام، لكن الحصول على المزيد من المهاجمين سيكون أمرًا جيدًا".

وفي ختام حديثه تطرق نادال إلى إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا: "سأرحب به بأذرع مفتوحة، من لا يحب مبابي؟ إذا جاء سأشعر بالامتنان".