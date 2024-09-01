تجاهلوا تعليماته تمامًا .. تصرف غير متوقع من رافائيل لياو وثيو هيرنانديز ضد باولو فونسيكا

تعرف على ما فعله لياو وهيرنانديز

تجاهل الثنائي رافائيل لياو وثيو هيرنانديز لاعبا ميلان مدربهما البرتغالي باولو فونسيكا، خلال مباراة الفريق ضد لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان لياو وهيرنانديز يتواجدان على مقاعد البدلاء، حيث قام فونسيكا بالدفع بهما على حساب صامويل شكويزي وإيمرسون رويال بالترتيب، ليُسجل رافائيل هدف التعادل بعد 30 ثانية فقط من إقحامه في المباراة.

وبعد هدف لياو والاحتفال به، توقفت المباراة لأخذ راحة، ليستغل المدربان الفرصة لإعطاء تعليمات تكتيكية للاعبيهما على خط التماس، ولكن تجاهل لياو وهيرنانديز فونسيكا في تلك اللحظة.

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وتواجد الثنائي لياو وهيرنانديز على الجانب الآخر من الملعب، في حين تواجد جميع لاعبي الفريقين مع المدربان، للحصول على تعليمات فنية لتنفيذها فيما تبقى من المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على لملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وخرجت أنباء قبل المباراة عن استبعاد من قبل المدرب البرتغالي للثنائي على سبيل فرض النظام وإرسال رسالة للاعبين بأن الجميع سواسية، ولكن فونسيكا في تصريحاته بعدها لوسائل الإعلام أكد أنه تحدث مع لياو وهيرنانديز وشرح قراره وتقبلا الأمر دون مشاكل.