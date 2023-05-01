راشفورد يواصل التألق! نجم مانشستر يونايتد يتدخل وينقذ لاعبة أستون فيلا في ملهى ليلي

ماركوس راشفورد "جنتلمان" مع زملائه داخل وخارج الملعب

امتدت شهامة الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، خارج الملعب لمساعدة حتى زميلاته في اللعبة؛ فقد أنقذ لاعبة أستون فيلا، السويسرية أليشا ليمان في ملهى ليلي رغم عدم وجود سابق معرفة بينهما.

ونشرت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن راشفورد ساعد اللاعبة السويسرية الشهر الماضي حينما كان الثنائي كل منهما رفقة أصدقائه في ملهى ليلي في مانشستر؛ ماركوس تعرف على أليشا، رغم عدم التقائهما من قبل، التي كانت في مكان مزدحم أنقذها منه نجم مانشستر بدعوتها هي وأصدقائها إلى مكان خاص في الملهى الليلي بعيدًا عن الناس.

لكن بحسب الصحيفة فكل منهما ظل رفقة أصدقائه بعدما تبادلا بضع كلمات وشكرته اللاعبة السويسرية التي أثنت على تصرف لاعب مانشستر "الجنتلمان".

واعتاد ماركوس راشفورد إظهار دعمه ومساعدة من يحتاج ذلك؛ ففي وسط أزمة جائحة كورونا بدأ حملة لاستمرار حصول طلبة المدارس على وجباتهم المدرسية، وهي الحملة التي استجابت لها الحكومة البريطانية وساعدت ملايين الطلاب، وتكريمًا لدوره منحت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ماركوس وسامًا ملكيًا.