راشفورد: مانشستر يونايتد يسير على الطريق الصحيح

فقط على الجميع الصبر وستتحسن الأمور

يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد أن فريقه يسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يحصل يوماً ما على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا رفقة الشياطين.

ويستعد راشفورد لقيادة هجوم الشياطين الحمر، مساء غد الأربعاء أمام أرسنال في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد أريد الفوز، بدوري أبطال أوروبا والبريميرليج مع مانشستر يونايتد".

وواصل: "نحن الآن في وضع جيد، أنا أستطيع رؤية أين يتجه الفريق، نحن نسير في الطريق الصحيح علينا فقط التحلي بالصبر والتحسن".

وتابع: "مركزي الآن مع الفريق هو المركز المفضل بالنسبة لي، إنه ليس جناح أيسر وفي نفس الوقت ليس مركز رقم 9".

تشيلسي ومانشستر وميلان.. أكثر الأندية احتياجاً للميركاتو الشتوي

ويتصدر صاحب الـ 22 عاماً قائمة هدافي فريقه في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بعد لعب 20 مباراة نجح خلالها في تسجيل 12 هدفاً وصناعة أربعة آخرين.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.