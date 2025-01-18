بعد انسحاب ميلان .. دورتموند يضغط من أجل راشفورد والإنجليزي ينتظر "حلم برشلونة"

الكرة في ملعب راشفورد

رغم تصريحات روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، حول نية النادي في عدم السماح لأي لاعب بالفريق للرحيل خلال الميركاتو الحالي، إلا أن هناك حرب مشتعلة بخصوص ماركوس راشفورد.

المهاجم الإنجليزي سبق أن تحدث منذ بضعة أسابيع عن رغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تزامنًا مع شعوره بالتهميش منذ قدوم أموريم للفريق، واستبعاده من قائمة البرتغالي للمباريات أكثر من مرة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن ممثلو بوروسيا دورتموند اجتمعوا مع وكلاء راشفورد لتقديم عرض رسمي له، حيث وضع النادي الألماني عرضًا اقتصاديًا مناسبًا للحصول على خدمات اللاعب، علاوة على ذلك، فإن العلاقة الجيدة بين الناديين، والتي تم تعزيزها في صفقة جادون سانشو، يمكن أن تسهل التوصل إلى اتفاق.

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وأما بالنسبة للاعب نفسه، فلم يتخذ بعد الخطوة النهائية بخصوص مستقبله، لأنه ينتظر برشلونة باعتباره وجهته المفضلة، وذلك بسبب حلمه بارتداء قميص النادي الكتالوني، كما أن هانز فليك مدرب الفريق معجب جدًا باللاعب، ويريده أن يكون قطعة أساسية بمشروعه في الحاضر والمستقبل.

إدارة برشلونة لا تمانع هذه الفكرة، ولكن النادي يواجه عقبة صعبة، وهي الحاجة إلى توفير مساحة في فاتورة الأجور، ليكون قادرًا على استيعاب راتب راشفورد المرتفع والامتثال لقاعدة 1 : 1 الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني.

ولذلك سيحاول النادي تسريع رحيل بعض اللاعبين بالفريق، وعلى رأسهم أنسو فاتي الذي خرج تمامًا من حسابات فليك خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط أنباء حول اهتمام كومو وإشبيلية وريال بيتيس بضمه.

ومن ناحية أخرى، قرر نادي ميلان الإيطالي الانسحاب تمامًا من المفاوضات، ليقتصر الصراع على برشلونة ودورتموند، لتكون الكرة الآن في ملعب راشفورد سواء بانتظار النادي الكتالوني أو الذهاب إلى دورتموند الذي يعتبر أكثر جاهزية لحسم الصفقة.

جدير بالذكر أن راشفورد لعب 24 مباراة مع مانشستر هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 3 في كل المسابقات.