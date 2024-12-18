عبر إنستجرام لامين يامال .. راشفورد يُغذي إشاعات انتقاله إلى برشلونة

المهاجم الإنجليزي بات قريبًا من الرحيل عن مانشستر يونايتد

لم يعد السؤال في الإعلام الكروي عن موقف ماركوس راشفورد من الرحيل أو البقاء مع مانشستر يونايتد، إذ حُسم الأمر بالفعل كما أعلن اللاعب نفسه، بل أصبح السؤال "أين سيذهب؟" وسط وجود عدة وجهات محتملة إحداها برشلونة.

المهاجم الإنجليزي أعلن شخصيًا أنه بات جاهزًا لتحدٍ جديد، مشيرًا خلال مقابلة مع الصحفي "هنري وينتر" إلى أن الأمور سيئة بالنسبة له في مانشستر يونايتد وأن وقت الرحيل وخوض تجربة جديدة قد حان، وذلك عقب إبعاده عن مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي بواسطة المدرب الجديد روبن أموريم.

صاحب الـ27 عامًا ومن انتصار يونايتد على السيتي 2-1 ارتبط بعدة وجهات، منها باريس سان جيرمان ودوري روشن السعودي بجانب برشلونة، وقد غدى إشاعات انتقاله للأخير تحديدًا بتفاعله مع أحد منشورات نجم البارسا، لامين يامال، على إنستجرام.

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الواعد الإسباني احتفل على إنستجرام بفوزه بجائزة الفتى الذهبي المقدمة من صحيفة توتوسبورت الإيطالية، وقد تفاعل معه راشفورد بوضع وجه تعبيري يدل على القوة والحماس، وهو ما فسره البعض بوجود علاقة جيدة بين اللاعبين وترحيب ضمني من جانب صاحب الـ27 عامًا بالانتقال إلى ملعب كامب نو.

جدير بالذكر أن عددًا من التقارير الصحفية أكد صعوبة انضمام راشفورد إلى البارسا خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم بسبب مشاكل النادي الإسباني المالية.