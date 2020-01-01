راشفورد: لا أكترث لرقم روني وهذا حلمي مع مانشستر يونايتد

راشفورد يكشف عن أحلامه وتطلعاته على المستوى الشخصي والجماعي هذا العقد

أصر مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، على أنه لا يكترث بتحطيم الرقم المسجل باسم مواطنه واين روني، كأفضل هداف في تاريخ الشياطين الحمر.

ويعرف صاحب الـ22 عامًا، أن القائد الأسبق يتربع على قائمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 253 هدفًا، مع ذلك، أشار إلى أنه يطمح في الأساس، لمساعدة يونايتد على الفوز بالبطولات الكبرى، وليس تحطيم الأرقام القياسية الفردية.

وعندما سُئل عما إذا كان يتطلع لتحطيم رقم الفتى الذهبي، أجاب لموقع FourFourTwo"" الرياضي "لا أهتم كثيرًا بذلك، إذا قدمت أفضل ما لديك فسوف يحدث ما يحدث".

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وأضاف "إن نجحت في تحطيم هذا الرقم، لكننا انتقلنا إلى العقد التالي بدون بطولات، فلن يكون بداخلي ذاك الشعور العظيم، وإذا حدث العكس، فهذا سيكون أكثر أهمية".

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في الوقت ذاته، لفت إلى أن طموحه الأكبر هو أن يترك بصمته كلاعب أسطورة تتذكره الجماهير، بقوله "هذا هو الهدف دائمًا، أنت تكبر والناس من حولك يتحدثون عن وضع أسطورة مانشستر يونايتد، بحيث يصبح جزءً من أحلامك".

وختم "عندما تلعب مع مانشستر يونايتد فأنت لا تحلم بالظهور لأول مرة، بل تحلم بأن تسير مثل بيكهام، سكولز وجيجز، وهذا جزء من حلمي كأكاديمي".

وعن حلمه على مستوى الألقاب، قال "الفوز بكأس العالم وفوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا".

الجدير بالذكر أن راشفورد يعاني من إصابة منذ أسابيع، وما زال أمامه حوالي شهرين ليعود إلى المستطيل الأخضر من جديد كما قال مدربه أولي جونار سولشاير في آخر ظهور إعلامي.