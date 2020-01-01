راشفورد عن شائعة إصابته: جاهز لمباراة الأربعاء

هل خرج الدولي الإنجليزي مصاباً في مباراة نورويتش؟

طمأن اللاعب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشجعي الشياطين الحُمر حول الشائعات التي أثيرت حول خروجه مستبدلاً من مباراة نورويتش سيتي بسبب الإصابة.

راشفورد كان قد سجل هدفين في مباراة فريقه أمام نورويتش في اللقاء الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وكانت هناك مخاوف بين جماهير مانشستر يونايتد حول خروج اللاعب مصاباً بعد مغادرته أرض الملعب في الدقيقة الـ59 لحساب اللاعب دانييل جيمس.

الدولي الإنجليزي قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا أعاني من أي إصابة كل هذه مجرد شائعات المدرب أخرجني بعد ضمان النتيجة بشكل كبير لإراحتي قبل مباراة يوم الأربعاء أمام ولفرهامبتون في إعادة مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، بعد نهاية المباراة الأولى بالتعادل السلبي".

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وأضاف: "كان بإمكاني تسجيل ثلاثية يوم أمس، ولكن الوصول إلى المباراة رقم 200 رفقة الفريق هو إنجاز رائع للغاية يمكنني أن أقول أنني فخور بهذا الأمر".

وأردف: "الوصول إلى المباراة رقم 200 مثل جورج بيست وجيجز هو أمر رائع، أشكر جيجز من أعماق قلبي لأنه من منحني الفرصة بشكل كامل رفقة الفريق الأول".

راشفورد كان قد سجل أمس هدفين في فوز فريقه برباعية ليصل إلى الهدف رقم 19 هذا الموسم في كل المسابقات، وليرفع اليونايتد رصيده من النقاط إلى 34 نقطة في المركز الخامس وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.