راشفورد: حب مورينيو جعلني أقوى

كيف جعلت فترة مورينيو الصعبة في مانشستر يونايتد راشفورد أفضل

اعترف ماركوس راشفورد أن فترة مورينيو الصعبة في مانشستر يونايتد جعلت منه لاعبًا أفضل، كما أنها السبب في تطور مستواه بهذا الشكل.

وكان راشفورد قد خاض موسمين ونصف مع جوزيه مورينيو، بعد أن بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد تحت قيادة الهولندي لويس فان خال.

وحول ذلك، تحدث راشفورد عن التأثير الإيجابي لمورينيو عليه رغم أنه لم يظهر معه في أفضل حالاته أو كما ظهر بعدها مع أولي جونار سولشاير.

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وفاز راشفورد بكأس كاراباو والدوري الأوروبي في ذلك الوقت لكنه غالبًا ما لعب على الجناح من أجل منح الفرصة لروميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش للعب كمهاجمين.

وقال راشفورد: "بالنسبة لمورينيو كان يختلف عن الجميع، عقليته كانت تفوق أي مدرب كنت قد لعبت معه من قبل، لم يكن يهتم بما سيقوله أي شخص أو ما تقوله الصحافة عنه"

وأضاف: "بالنسبة لي زلاتان إبراهيموفيتش كان مهمًا حيث أنه لعب مع مورينيو من قبل ويعرفه جيدًا، كان ذلك أسهل للتعرف على عقليته"

وتابع: "بالنسبة لي، ربما كنت سأعود مع الفريق قرب منتصف أو نهاية أبريل، سيكون ذلك دافعًا لي لأعود سريعًا في حال لم يحدث هذا الأمر"

وأردف: "أشك أنني سأستطيع مواصلة اللعب خلال الموسم الحالي في حال استكماله في الصيف كما هو مقرر، ولكنني أعمل لأستعيد عافيتي"

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يذكر أن ماركوس راشفورد قد تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن كان أهم لاعبي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم.