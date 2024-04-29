"راشفورد في المقدمة!" .. قرار تاريخي من مانشستر يونايتد يخدم السعودية

ثورة مرتقبة في مانشستر يونايتد..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات أحد أبرز نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرشحًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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مانشستر يونايتد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل 4 مباريات من النهاية.

ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية، مساء اليوم الإثنين، يرحب مجلس إدارة مانشستر يونايتد، بالتخلي عن النجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية القادمة؛ إذا تحصل على عرضٍ مغري.

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الصحيفة كشفت عن أن الشياطين الحمر، فتحوا الباب أمام رحيل أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ باستثناء الثلاثي الشاب "النرويجي راسموس هويلوند، الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والإنجليزي كوبي ماينو".

وأوضحت الصحيفة، أن موقف العملاق الإنجليزي بـ"التخلي" عن راشفورد وجميع اللاعبين باستثناء الثلاثي الشاب؛ يأتي في ظل خطة تقليص الرواتب بنسبة 25%؛ بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وبخلاف راشفورد.. هُناك العديد من الأسماء في صفوف مانشستر يونايتد، ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ مثل: الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وأنتوني مارسيال، الظهير الأيمن الإنجليزي آرون وان بيساكا، لاعب الارتكار البرازيلي كارلوس كاسيميرو ومتوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز.

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