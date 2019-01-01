راشفورد: أعتقد أننا نتراجع في مواجهة العنصرية

المهاجم الإنجليزي مستاء من الوضع الحالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد اعتقاده أن المعركة ضد العنصرية في الملاعب تشهد تراجعاً في الوقت الحالي.

وقال راشفورد:"الأمر محبط بوضوح، إنه يبدو لي كما لو كانت الأمور تعود للخلف عوضاً عن التقدم للأمام".

وأضاف:"أنتم تعلمون، الأمر صعب. ولكن مثلما تشاهدون حول العالم، الناس يقفون معاً وأعتقد أن هذا هو الوقت الذي نفعل به ذلك جميعاً".

وأوضح:"يجب أن نعتمد على الحملات والأمور المشابهة للتعامل مع هذا الوضع، لأن صوتنا وحده يملك الكثير من القوة. ولكن للأمانة، كنت أقول دائماً أنه كلما تحدثنا عن الأمر أكثر كلما قل تأثيرنا، لقد حاولنا".

يذكر أن راشفورد كان قد تعرض لاعتداءات عنصرية عبر تويتر بعد إهداره ركلة جزاء أمام كريستال بالاس، مشابهة لما تعرض له زميله بول بوجبا عقب إهداره ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون، كما تكرر الأمر مع كرت زوما مدافع تشيلسي عقب تسجيله هدفاً عكسياً..