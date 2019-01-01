صحيفة رومانية : رازفان لوشيسكو يقود الهلال صاحب القوة الشرائية الأكبر

المدرب الشاب سيخوض تجربة جديدة عليه مع فريق يمتلك قوية شرائية كبيرة

واصلت الصحافة الرومانية تسليط الضوء على انضمام المدير الفني رازفان لوشيسكو لقيادة نادي الهلال السعودي خلال الموسم المُقبل، بعد الإعلان الرسمي من قبل إدارة الزعيم.

وقالت صحيفة " digisport" الرومانية قالت أن المدرب الشاب سيخوض تجربة جديدة عليه مع فريق يمتلك قوية شرائية كبيرة على الصعيد المحلي والقاري.

وأعلنت إدارة نادي ‎الهلال الأحد الماضي عن تعاقدها مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة لمدة موسمين.

الصحيفة الرومانية أضافت أن قوة الهلال الشرائية جعلته يتعاقد مع العديد من اللاعبين المعروفين على الصعيد الأوروبي والعالمي.

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وأشارت إلى أن الزعيم الهلالي يمتلك بين صفوف الفرنسي بافتيمبي جوميس، وكذلك الإيطالي سبيستيان جيوفينكو والإسباني سوريانو.

وأنهت لتشير إلى أن القيمة التسويقية لنادي الهلال حسب موقع "ترانسفر ماركت" تصل إلى 46.88 مليون يورو وهو الأعلى في الدوري.

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يُذكر أن الجهاز الفني المعاون لرازفان يضم 3 إيطاليين و3 يونانيين، حيث يضم الطاقم من الإيطاليين دييجو لونجو، وكريستيانو باتشي مساعدين للمدرب، و ماتيو سابتافورا مدرب لياقة.