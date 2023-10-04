رادعة بما يكفي؟ الكشف عن عقوبة حكم الفار في فضيحة مباراة توتنهام وليفربول!

لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا قالت كلمتها بخصوص حكم الفار في فضيحة مباراة توتنهام وليفربول..

لن يتولى دارين إنجلاند حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباراة توتنهام وليفربول في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، إدارة أي مباراة أخرى للريدز هذا الموسم.

إنجلاند كان حكم الفيديو الذي تسبب سوء إدارته في إلغاء هدف لويس دياز الصحيح الذي سجله في الشوط الأول من مباراة توتنهام وليفربول، والتي انتهت بفوز "سبيرز" بهدفين لهدف.

وقررت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا استبعاد الحكم البالغ من العمر 37 عامًا، جنبًا إلى جنب مع مساعده دان كوك من مباريات الجولة الثامنة من "البريمييرليج".

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لكن صحيفة "Telegraph" الإنجليزية كشفت أن إنجلاند يحظى بدعم هاورد ويب رئيس لجنة الحكام المحترفين، وبالتالي لن يتم تسريحه بشكل كامل من وظيفته.

ومن المتوقع أن توفر فترة التوقف الدولي التي تعقب مباريات بداية الأسبوع المقبل بعض الراحة من العاصفة المتراكمة وسيتم مراجعة الوضع عند تحديد حكام الجولة التالية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ومن غير المرجح أن يقوم إنجلاند بإدارة أي مباراة لصالح ليفربول مرة أخرى في أي وقت قريب سواء كحكم رئيسي أو في تقنية الفيديو.

وكان مايك رايلي، الرئيس السابق للجنة الحكام المحترفين في إنجلترا، حريصًا على إبعاد الحكام عن الأندية التي أخطأوا في مبارياتها، وبينما يريد ويب الابتعاد عن ذلك، فمن غير المرجح أن يتولى إنجلاند مسؤولية مباريات ليفربول خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وفي مساء السبت، أساء إنجلاند فهم قرار الحكم سيمون هوبر بشأن هدف دياز الشرعي، معتقدًا أنه احتسبه، وبعد ذلك، لكن حكم الساحة افترض أن هذا يعني أن قراره الأصلي "بعدم احتساب هدف" كان صحيحًا.