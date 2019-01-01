راجنيك ينسحب من سباق تدريب بايرن ميونخ

قائمة المرشحين تستمر في التقلص

أعلن رالف راجنيك، مدرب لايبزج السابق، انسحابه من سباق تدريب بايرن ميونخ خلفاً للمقال نيكو كوفاتش، لتستمر قائمة المرشحين في التقلص.

وأعلن مدرب أياكس إريك تين هاج وأيضاً نظيره في باريس سان جيرمان توماس توخيل عدم اهتمامهما بالمنصب الشاغر في ميونخ.

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وذكر وكيل أعمال راجنيك مع "بيلد" أنه ليس متاحاً لتدريب بايرن لأنه لا يوفر ما يبحث عنه الفريق بالوقت الراهن، ولذا لا فائدة من عقد مفاوضات من الأساس على حد قوله.

ويشغل راجنيك حالياً منصب مدير التطوير بكرة القدم في شركة ريد بول التي تملك عدة أندية، منها لايبزج وسالزبورج النمساوي.

وأشارت الصحيفة أن الترشيحات تصب الآن في مصلحة الفرنسي أرسين فينجر لتولي المنصب في الأيام المقبلة بدلاً من المؤقت هانسي فليك.

وسيقود فليك الفريق في مباراتي أوليمبياكوس مساء الأربعاء بالأبطال، ثم في الكلاسيكر الألماني مع بوروسيا دورتموند مطلع الأسبوع المقبل.

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وأُقيل كوفاتش منتصف الأسبوع الجاري بعد الخسارة الكبيرة من إينتراخت فرانكفورت بخماسية، وقبلها التراجع الكبير في أداء الفريق.