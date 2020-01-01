راجنيك يوضح موقفه من تدريب ميلان

هل نرى الألماني في الدوري الإيطالي

وضح رالف راجنيك، المدرب الألماني السابق، موقفه من تدريب ميلان الموسم المقبل بعد الشائعات التي ربطته مؤخراً بتدريب النادي الإيطالي المتعثر.

ويتولى راجنيك حالياً منصب المستشار الرياضي لشركة "ريد بول" التي تملك عدداً من الأندية الشهيرة مثل لايبزج وسالزبورج ونيويورك.

وقال راجنيك مع "كالتشيو ميركاتو": "لم أتواصل أبداً مع ميلان، ولكن في بداية مسيرتي كنت أتابعهم بإعجاب كبير، ساري كون فريقاً رائعاً سيطر على أوروبا".

وأضاف: "فريق ساكي كان يلعب كرة القدم التي أحبها، هو المدرب الذي كان له التأثير الأكبر في مسيرتي وتطوري فنياً".

وختم: "أنا سعيد بمنصبي الحالي، ولكن في كرة القدم لا تقل لا أبداً، أنا صغير ويمكنني العودة للتدريب من جديد".

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وبدأ ميلان الموسم الجاري مع ماركو جيامباولو، ولكن الأخير تمت إقالته بعد أسابيع قليلة لسوء النتائج، وتم تعيين ستيفانو بيولي، ولايزال الفريق في تراجع.

وتشير التقارير أن بيولي لن يستمر بعد نهاية الموسم الجاري، وذُكر اسم راجنيك، بالإضافة لإمكانية عودة ماسيمليانو أليجري من جديد.

ويحتل ميلان حالياً المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة بعد مرور 18 جولة من الدوري الإيطالي.