ما هو راتب يورجن كلوب مع ليفربول، عقوده التجارية وكم تبلغ ثروته؟

يعتبر المدرب الألماني يورجن كلوب أحد أكثر الشخصيات الرياضية المثيرة والمحبوبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فكم يبلغ راتبه مع ليفربول؟ وما هي ثروته؟

أبانوب صفوت

عُرف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي باحتفالاته الحماسية بالأهداف التي يسجلها فريقه، وتحت قيادته استعاد الريدز مكانتهم مرة أخرى وأصبح الفريق ينافس على أكبر البطولات التي يشارك بها سواء على الصعيد المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز أو قارياً في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في بداية فترة توليه لمسئولية تدريب النادي.

اشتهر يورجن كلوب بسوء الحظ أيضاً بعد أن خسر ثلاث نهائيات مع ليفربول، بداية بالدوري الأوروبي أمام إشبيلية مروراً بذات الأذنين في مواجهة ريال مدريد ملك البطولة وتخللهم نهائي الكأس أمام مانشستر سيتي والذي هُزم فيه الفريق بركلات الترجيح، تماماً مثلما حدث أمام نفس المنافس أيضاً في الدرع الخيرية منذ شهور قليلة.

يتميز أي فريق يدربه كلوب بأسلوب لعب معروف وهو "الضغط المرتد"، والذي يتحول فيه لاعبيه إلى وحوش على أرض الملعب، يضغطون جميعاً بكل قوة من أجل استرجاع الكرة ومن ثم يتحولون بسرعة كبيرة من الدفاع للهجوم، اعتماداً على سرعات الثلاثي الأشهر في العالم حالياً وهو صلاح، ماني وفيرمينو.

وفي هذا التقرير يقودكم جول لمعرفة راتب كلوب مع ليفربول، عقوده التجارية وثروته، بالإضافة إلى بعض الأمور الآخرى الخفية عن المدرب الألماني.

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ما هي ثروة يورجن كلوب؟

طبقاً لموقع Celebrity Net Worth فأن قيمة ثروة يورجن كلوب تقدر بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 19 مليون يورو.

بطبيعة الحال قام الألماني بتكوين ثروته من خلال مشوراه في كرة القدم كلاعب وكمدرب لأندية ماينتس، دورتموند وليفربول بالإضافة إلى بعض الاهتمامات خارج الملعب مثل صفقات التصديق.

ما هو راتب يورجن كلوب مع ليفربول؟

حصل يورجن كلوب على زيادة كبيرة في راتبه منذ انضمامه إلى ليفربول قادماً من بروسيا دورتموند، حيث كان يربح 4 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 5 مليون دولار أمريكي سنوياً مع الفريق الألماني.

منذ انضمامه للعملاق الإنجليزي، أصبح راتب كلوب حوالي 7 مليون جنيه إسترليني سنوياً أي ما يعادل 9 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأنه جدد عقده في 2016 بعد عام واحد فقط على تدريبه لليفربول.

الإطار الزمني الراتب لكل ثانية 0.22 جنيه إسترليني لكل دقيقة 13.36 جنيه إسترليني لكل ساعة 801.28 جنيه إسترليني لكل يوم 26.923 جنيه إسترليني لكل أسبوع 134.615 جنيه إسترليني لكل شهر 583.333 جنيه إسترليني لكل عام 7 مليون جنيه إسترليني

ما هي عقود الرعاية التي يمتلكها يورجن كلوب؟

يعتبر يورجن كلوب سفيراً للعلامة التجارية لشركة نيو بالانس التي تصمم قميص فريق ليفربول، لذا من الطبيعي أن نراه دائماً ما يرتدي منتجات هذه الشركة ما بين بعض القبعات أو المعاطف المختلفة التي يرتديها في مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وعند توقيعه لعقد الشراكة، صرح يورجن كلوب وقال: أنا متحمس لأكون جزءاً من شركة نيو بالانس، تعرفت على العلامة التجارية منذ انضمامي لليفربول وهم يشاركونني حماس كرة القدم حيث يعملوا دائماً على تحسين وضعنا في كرة القدم نحن نصل لتحقيق أهدافنا، أنا متحمس لرؤية ما سيحدث في المستقبل.

يملك يورجن كلوب عدة إتفاقيات رعاية مع شركات أخرى مثل Geman beer Warseteiner وأوبل الألمانية لإنتاج السيارات والمحركات، بالإضافة إلى "فيليبس" عملاق الألكترونيات وقنوات سكاي سبورتس الألمانية.

يروج كلوب كثيراً للمشروبات غير الكحولية لشركة البيرة الألمانية والتي صُممت من أجل أن تكون بمثابة الانتعاش المثالي للرياضة في الاجتماعات أو للاستمتاع بها بين الوجبات، ويقول عنها: أنا مدرب كرة قدم ألماني وسفير لرياضتنا الوطنية تماماً مثل بيرة وارستاينر واحدة من أفضل السفراء لتقاليد البيرة الألمانية.

وأضاف: كان أجدادي يمتلكون مصنع جعة صغير وأنا استمتع بالبيرة الجيدة.

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ما الأعمال الخيرية التي يقوم بها يورجن كلوب؟

يعتبر يورجن كلوب من الشخصيات المشهورة بحبها لتقديم الأعمال الخيرية أينما أُتيحت الفرصة، حيث سبق له وإن تبرع بمبلغ 4000 جنيه إسترليني لجمعية خيرية لمكافحة السرطان في عام 2018، وكان قد تبرع أيضاً للمدير الرياضي للفريق السيد ميكي إدواردز والذي سبق له وإن قام بتنظيم مارثون تذهب أرباحه للجمعية البريطانية لمكافحة سرطان البروستاتا.

علق يورجن كلوب على ذلك ذات مرة وقال: لدي متلازمة المساعدة تلك، أنا حقاً اهتم بالأشخاص.

كان يورجن كلوب أيضاً قد ساهم في اللقاء الخيري التي نظمتها المؤسسة الخيرية لجيمس ميلنر والتي لُعبت في أسكتلندا بعنوان "مباراة من أجل السرطان، وشهدت مشاركة بعض لاعبي ليفربول مثل ديرك كاوت، لويس جارسيا وروبي كين وكذلك مدرب الريدز السابق براندن رودجرز الذي كان مدرباً للطرف الآخر.

صرح يورجن كلوب آنذاك وقال: لقد رأينا العديد من الأسماء الكبيرة ويبدو أنهم لا يزالون في حالة جيدة، لقد أتوا جميعاً إلى هنا وفعلوا ما فعلوه بطريقة رائعة حقاً، لقد كان الأمر جيداً وهذا سبب وجودنا هنا.

وتابع: أنا أحترم كثيراً ما يفعله ميلنر مع مؤسسته، إنه لشئ رائع، الحفل يقام مرة واحدة في السنة وأنا كنت هناك ثلاث مرات، إنه حدث رائع والجميع كرماء، إنه مشروع جيد وأنا أحبه حقاً، يستثمر الكثير من الوقت والكثير من المال أيضاً.

يُستثمر يورجن كلوب أيضاً من قبل النادي في بعض الأعمال الخيرية الأخرى وجمع التبرعات، فهو يعتبر زائر دائم لمستشفى "ألدير هاي"، كما يشارك في فعاليات مؤسسة ليفربول لجمع الأموال لأوئلك الذين يعانوا من التليف الكيسي.

ما هي سيارة يورجن كلوب؟

على عكس زملائه في أرض الملعب، يقود يورجن كلوب سيارة من طراز أوبل إنسجنيا والتي تقدر بحوالي 18 ألف جنيه إسترليني، وكان قد ظهر في إعلان تجاري خاص بها في عام 2018.